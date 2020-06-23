Стокгольм, , 15:09 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 39 человек. Такие данные 24 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 24 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер уже 5 161 человек. Их число увеличилось на 39 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 60 837 человека. За сутки было выявлено 1 905 новых случаев заражения.

По состоянию на 24 июня 2 366 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.