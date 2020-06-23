Красноярск, , 15:04 — REGNUM Красноярец получил пять суток административного ареста за отказ снять тонировку. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

22 июня в Свердловском районе Красноярска инспекторы ДПС становили автомобиль, светопропускание передних стёкол которого составляло менее 70%. Выяснилось, что в апреле текущего года 24-летний водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Ему выдали письменное требование устранить тонировку, но мужчина его проигнорировал.

Это стало основанием для привлечения автовладельца к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции. По решению суда красноярцу назначено пять суток административного ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Рязани на двое суток арестовали любителя тонировки автомобиля.

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