Иваново, , 15:02 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.

«По состоянию на 23 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 78 диагнозов)», — говорится в сообщении.

Также за сутки выписаны 158 человек, общее число выздоровевших достигло 2498 пациентов. В то же время 35 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.