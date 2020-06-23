Женева, Швейцария, , 15:01 — REGNUM Общее число скончавшихся на территории Африканского континента от COVID-19 превысило 8,2 тысячи. Об этом 23 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, в настоящее время на континенте от COVID-19 умерли 8 222 пациента. Также сообщается, что суммарное количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке на сегодняшний день составляет 312 740.

При этом в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали ЮАР (101 590 зараженных), Египет (55 233) и Нигерия (20 919).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 214 и превысило 24,5 тысячи.