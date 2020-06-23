Элиста, , 14:58 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщил 23 июня региональный оперативный штаб.

Выписаны за сутки 19 человек. В тяжёлом состоянии в больницах региона находятся 14 пациентов, в том числе восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1362 человек, 1039 выздоровели. 21 пациент скончался.

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