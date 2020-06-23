Саратов, , 14:59 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Соколовой горе в Саратове запустят праздничный салют, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей и гостей области ожидает красочный фейерверк из 558 залпов, которые начнутся в 22:00 и прогремят в течение 10 минут. Трансляцию праздничного салюта можно будет увидеть в интернете на странице мэра города Михаила Исаева в Инстаграм, на YouTube-канале «Праздничный Саратов» и в паблике «Типичный Саратов» соцсети ВКонтакте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 24 июня во время шествия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта.

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