Москва, , 15:01 — REGNUM До конца лета в Москве планируют заменить 13 станций контроля воздуха, которые были созданы с 2003 по 2006 год. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Замену станций будут проводить специалисты столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что срок полезного использования станций закончился. «Первыми заменят станции «Туристская» и «Хамовники», расположенные в Северо-Западном и Центральном административных округах. Уже произведена замена павильонов, в ближайшее время будут завершены пуско-наладочные работы», — говорится в сообщении.

Новые станции будут оснащены современным оборудованием для контроля содержания в воздухе оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений и взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм, их ВОЗ признает самыми опасными загрязняющими веществами.

Пользователи сети смогут отслеживать показатели загрязнения воздуха онлайн на сайте «Мосэкомониторинга».

Всего в московской системе экологического мониторинга — 56 автоматических станций, которые отслеживают загрязнение столичного воздуха. Также работает три передвижных экологических лаборатории и аналитическая лаборатория, которая аккредитована на анализ более 120 веществ в атмосфере.