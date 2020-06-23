Москва, , 14:56 — REGNUM Работающие дистанционно в период пандемии коронавируса жители России заявили о снижении эффективности их работы. Снижение отметили 41%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Снижение эффективности сотрудников заметили и большинство работодателей (82%). У 39% опрошенных эффективность не изменилась, а у 15% работающих граждан эффективность работы на «удалёнке» даже повысилась.

Среди причин снижения эффективности респонденты назвали: сложность дистанционного решения вопросов (55%), невозможность сосредоточиться на работе из-за домашних дел (24% и 22% соответственно), технические проблемы (16%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая пятая компания (21%), где сотрудники работали дистанционно, намеревалась продлит этот режим после снятия карантина.

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