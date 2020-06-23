Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Памятник борцам против коронавируса в Нур-Султане предложил установить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 июня во время онлайн-форума Biz Birgemiz («Мы вместе»).

Глава государства также решил вручить новую государственную награду — «Халық Алғысы» («Народная благодарность»). Медали будут удостоены граждане, которые проявили себя во время пандемии коронавируса.

«Всем казахстанцам желаю здоровья, благополучия. Мы обязательно победим, потому что мы вместе», — сказал глава государства.

Напомним, 23 июня в Казахстане состоялась тожественная церемония награждения медалью «Халық Алғысы». Государственную награду получили 343 гражданина.