Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Согласно результатам нового июньского опроса, доверие к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и государственному эпидемиологу Андерсу Тегнеллу среди граждан резко упало. Не в последнюю очередь, социологи напрямую связывают падение рейтингов с действиями правительства и Агентства общественного здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Expresen.

Еще в апреле этого года 56% респондентов полностью доверяли способности шведских властей «бороться с коронавирусом», однако уже в июне только 45% опрошенных выразили такую уверенность. Доверия к действиям по инфекционному контролю, предпринимаемым Агентством общественного здравоохранения Швеции также пострадало. В апреле деятельность ведомства положительно оценивали 69% респондентов, тогда как в апреле данный показатель составил 57%.

Оценка персонального вклада в борьбу с пандемией государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла снизилась с 69% до 60%. Удовлетворенность работой премьер-министра Стефана Лёвена сократилась на 10 процентных пунктов.

Социологическое исследование проводилось специалистами Ipsos и Dagens Nyheter в период со 2 по 15 июня. Всего в опросе приняли участие 1 191 человек.