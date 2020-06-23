Москва, , 14:56 — REGNUM В Кремле не комментируют вопрос об ограничениях на проведение одиночных пикетов. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аргументацию по этому поводу нужно получать в МВД, сказал Песков после адресованного ему вопроса о законности мер правоохранителей против одиночных пикетов.

Представитель Кремля напомнил, что в России пока не пришла полностью в норму эпидемиологическая ситуация, в связи с чем существуют определенные ограничения.