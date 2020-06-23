Житомир, Украина, , 14:56 — REGNUM Охотника, подозреваемого в убийстве семерых участников гражданской войны в Донбассе, признали вменяемым, заявил начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник, сообщила 23 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

По его словам, наркологическая экспертиза не выявила алкоголя в крови подозреваемого.

«Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, также он может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера», — рассказал чиновник.

Олейник добавил, что некоторые экспертизы по данному делу очень сложные и требуют много времени, поэтому сроки предварительного расследования и меры пресечения для подозреваемого могут быть продлены.

Напомним, 22 мая 2020 года в Житомирской области к владельцу пруда приехала группа экс-боевиков, участвовавших в карательной операции против Донбасса. В результате конфликта семеро «гостей» были убиты, одному удалось спастись.

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