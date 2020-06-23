Брянск, , 14:55 — REGNUM Законные представители детей, вынужденных забраться на скамейки во время выгула собак на детской площадке в Брянске, пояснили, что в отношении их детей противоправных действий совершено не было. Такой ответ поступил 23 июня в ИА REGNUM от заместителя начальника по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Вероники Атаулиной.

Аппарат детского омбудсмена рассмотрел обращение ИА REGNUM, направленное в ведомство 29 мая. По данным, которые приводятся в ответе за подписью Вероники Атаулиной, в отдел полиции №2 Брянска обратился мужчина, который рассказал о том, что «на детской площадке находятся две собаки без намордников, хозяйка которых не реагирует на замечания». Обращение было зарегистрировано в книге учёта сообщений о происшествиях, проведена проверка, но законные представители детей посчитали, что противоправных действий совершено не было.

«В связи с наличием в действиях владельцев собак признаков правонарушения, предусмотренного статьёй 18 Закона Брянской области от 15 июня 1977 года № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», материал проверки 3 июня 2020 года направлен в Володарскую районную администрацию Брянска для решения вопроса о привлечении указанных граждан к административной ответственности», — сказано в ответе аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 27 мая в микрорайоне Новостройка. Пока владельцы собак выпустили животных играть на детской площадке, дети пришлось стоять на скамейках и столе.

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