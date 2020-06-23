Бухарест, , 14:50 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 214 и превысило 24,5 тысячи. Об этом 23 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 24 505 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 16 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов возросло до 1 539.

При этом сообщается, что в настоящее время в стране около 17,2 тысячи человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 464 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.