Тула, , 14:47 — REGNUM 81 случай заражения коронавируса подтверждён в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 июня.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — говорится в сообщении оперштаба.

Также за сутки с выздоровлением выписаны 213 пациентов.

Всего за период пандемии в тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6137 человек, 4779 выздоровели, умерли 86 пациентов.

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