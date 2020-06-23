Тула, , 14:43 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 июня.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Заокского района, из них два человека в возрасте 82 лет, один — 67 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии жертвами коронавируса в Тульской области стали 86 человек, общее число случаев заражения достигло 6137.

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