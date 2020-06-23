Минск, , 14:45 — REGNUM За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 464 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и теперь их общее число составляет 59 847. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 59 487 человек с положительным тестом на SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 357.

При этом сообщается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Белоруссии на данный момент составляет 38 688 и что число проведенных тестов на коронавирус на данный момент составляет 886 248.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом.