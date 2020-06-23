Аддис-Абеба, , 14:44 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отсутствие глобальной солидарности и лидерства в решении кризиса, связанного с пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на борьбу с ним. Об этом передаёт ВBC Africa со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Выступая на виртуальном форуме по вопросу здравоохранения, Гебреисус предупредил, что пандемия коронавируса все еще продолжает распространяться, добавив, что ее экономические и другие последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий в будущем.

Он заявил, что отсутствие глобальной солидарности усугубляется политизацией пандемии, добавив, что «вирус не может быть побежден в расколотом мире».

Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно прекратил отношения своей страны с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не смогла привлечь Китай к ответственности за распространение вируса.