Краснодар, , 14:37 — REGNUM Две женщины с положительными тестами на коронавирус скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в оперативном штабе региона 23 июня.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара скончалась 25-летняя жительница Тимашевска. Женщина находилась на ИВЛ, у неё была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония и подтверждено заражение коронавирусом. Осложнялось течение заболевания гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Также скончалась 61-летняя жительница Кропоткина, её госпитализировали 7 июня, компьютерная томография показала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ подтвердил COVID-19. С 19 июня она находилась на ИВЛ.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии скончались 67 человек с положительными тестами на коронавирус.