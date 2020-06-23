Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Для жителей Ростовской области организуют онлайн-трансляцию парада Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дон 24 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Торжественный марш в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Дон24», а также на официальном сайте правительства Ростовской области и в соцсети «ВКонтакте», на Youtube-канале правительства Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 24 июня состоятся два парада Победы — в областном центре и Новочеркасске. В торжественном марше в Ростове-на-Дону примут участие более 3,3 тыс. военнослужащих и около 100 единиц техники из Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

Парады Победы пройдут без зрителей. Приглашение получили ветераны Великой Отечественной войны. Они посетят мероприятия вместе с сопровождающими.

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