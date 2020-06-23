Москва, 23 июня 2020, 14:35 — REGNUM В Москве вечером 23 июня будет осложнено движение из-за прибытия иностранных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
«Сегодня ближе к вечеру движение будет осложнено из-за прибытия в Москву иностранных делегаций перед парадом Победы», — говорится в информации.
В департаменте советуют горожанам заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Москве пройдёт парад Победы.
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