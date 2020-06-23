Самара, , 14:49 — REGNUM Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности во время охоты в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в феврале текущего года в Камышлинском районе 46-летний обвиняемый пошел охотиться на зайца вместе со своим приятелем. При этом у мужчины не было соответствующей лицензии.

Следователи считают, что обвиняемый зарядил свое охотничье гладкоствольное оружие. При этом он не поставил ружье на предохранитель. В какой-то момент он задел рукой спусковой крючок. В результате ружье выстрелило. Пуля попала в его приятеля, который получил не совместимые в жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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