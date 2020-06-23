Севастополь, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM За сутки в Севастополе у семи гражданин подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 23 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделения офтальмологии и урологи севастопольской городской больницы №1 перевели в режим частичной обсервации. С начала пандемии в городе у 214 человек выявили новую инфекцию.
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