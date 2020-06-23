Севастополь, , 14:30 — REGNUM За сутки в Севастополе у семи гражданин подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 23 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 23 июня зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Две заболевших — сотрудницы офтальмологического и урологического отделений городской больницы №1. Ещё два пациента контактировали с заболевшими недавно строителями. Кроме того, выявлен семейный очаг — заболели родственники молодого человека, приехавшего на днях из Челябинска», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделения офтальмологии и урологи севастопольской городской больницы №1 перевели в режим частичной обсервации. С начала пандемии в городе у 214 человек выявили новую инфекцию.

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