Москва, , 14:19 — REGNUM На самом деле индексация страховых пенсий по старости — это плановое повышение пенсии. Да, по прогнозам размер индексации выше уровня инфляции. Но это закономерно, заявила корреспонденту доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя повышение пенсий в России.

«Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию, сложность прогнозов на будущее, вполне возможно, что будет очень непросто выполнить даже эти обязательства.

Но даже при стабильной экономической ситуации никакого серьезного роста пенсий до 2023 года не предусмотрено.

Пока Пенсионный фонд РФ дефицитный, и для большего увеличения пенсий средств недостаточно, но после 2022 года по прогнозам намечается уже небольшой профицит Пенсионного фонда.

Вот тогда может быть можно будет повышать пенсии более высокими темпами, доведя до зафиксированного Международной организацией труда (МОТ) уровня в 40% от средней заработной платы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров в России может составить в 2021 году 17 тыс. 432 рубля.

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