Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Пандемия коронавируса привела не только к тяжелой ситуации в различных системах здравоохранения многих стран, а также напряженным международным отношениям. Особенно сейчас, когда европейские страны переходят к послаблению многих ограничений и восстановлению международного сообщения посредством открытия границ, напряжения между Швецией и ее соседями только нарастают. Главная причина заключается в стратегии Швеции и ее властей по борьбе с коронавирусом, которая превратила страну в «изгоя». Об этом 22 июня сообщила газета The New York Times.

Так, автор опубликованного материала Томас Эрдбринк отмечает, что за последние 13 лет ни разу не было еще такой ситуации, когда бы любители скандинавской культуры не приехали бы в Швецию на фестиваль Allsang på Grensen. Однако теперь от Швеции отвернулась не только Норвегия, власти которой запрещают своим гражданам ехать на территорию восточного соседа, но и Дания вместе с Финляндией, правительства которых продолжают держать границы со Швецией на замке.

Главная причина такого опасения некогда любимой всеми в Северной Европе Швеции заключается в действиях шведского правительства. Однако в своей статье пальму первенства по разрушению международного престижа Швеции и создания нового, эпидемиологически опасного имиджа страны Томас Эрдбринг отдает государственному эпидемиологу Швеции Андерсу Тегнеллу.

По словам журналиста, именно Тегнелл выступил «архитектором» проводимой в Швеции стратегии по борьбе с коронавирусом, результаты которой заключаются в тысячах погибших от COVID-19.