Тамбов, , 14:16 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 23 июня в региональном операштабе.

«45 новых случаев сегодня: 12 мужчин, 29 женщин, 4 ребёнка (девочки 10 месяцев, 10 лет, мальчики 8,15 лет). Возраст взрослых от 31 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4413 человек, 2409 выздоровели, умерли 20.

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