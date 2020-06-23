Москва, , 14:15 — REGNUM

Российская экологическая партия «Зелёные» распространила заявление о поправках в Конституцию Российской Федерации.

«Первого июля 2020 года состоится Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Российская экологическая партия «Зелёные» принимала активное участие в подготовке поправок, и часть из них была учтена при формировании окончательного варианта документа. Выносимые на общероссийское голосование поправки содержат изменения, касающиеся таких важных сфер жизни как семейные ценности, социальные гарантии, доступная и качественная медицина, защита суверенитета и территориальной целостности, стабильность и развитие», — говорится в заявлении.

«Особенно важными для нас изменениями являются дополнения в 114 статью, которые возлагают на Правительство Российской Федерации осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. Впервые в Конституции России закреплено и формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Обновленная Конституция Российской Федерации позволит дополнительно гарантировать социальные, экологические, культурные и другие конституционные права граждан нашей страны.

Основные поправки в Конституцию России направлены не только на обеспечение социальной защиты, но и на поддержку суверенитета России.

Одна из важных поправок к Конституции предусматривает доступность и качество медицинского обслуживания для населения. Важно, чтобы на всей территории России человек имел право на бесплатное квалифицированное и своевременное лечение.

Российская экологическая партия «Зелёные» всегда много внимания уделяла защите детства и материнства. Изменения в Конституцию предусматривают заботу о детях приоритетным направлением государственной политики.

Закрепление в Конституции традиционных семейных ценностей и обеспечения приоритета семейного воспитания, создания условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей — одно из приоритетных направлений.

Наша страна развивается, растет благосостояние и уровень жизни населения, мы наблюдаем значительный прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Вместе с тем, остается много нерешенных проблем, и в условиях современных реалий необходимо менять и дополнять основной закон страны.

Поправки в Конституцию, направленные на реализацию положений первых двух и самых главных ее статей, на наилучшее обеспечение, защиту и гарантирование прав и свобод человека, повышение уровня благосостояния и жизни граждан, формирование чувства собственного достоинства и гордости за отечество, заслуживают одобрения и поддержки», — указывается в тексте заявления.