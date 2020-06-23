Тамбов, , 14:12 — REGNUM Два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперштабе. Обе умершие — женщины старше 60 лет.

Так, 61-летняя жительница Мордовского района, страдающая сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением IIIст., атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью, была госпитализирована с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на седьмой день с момента госпитализации. Патологоанатомическим исследованием была установлена вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний.

Также скончалась 69-летняя жительница Сампурского района, страдающая ожирением IIIст., атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью. Она скончалась на седьмой день после госпитализации. Посмертно у неё двусторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19.

Всего в Тамбовской области зарегистрировано 20 смертей пациентов с положительными тестами на коронавирус.

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