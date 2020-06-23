Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Ростовский оперштаб обновил карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 23 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Карта распространения коронавируса Donland.ru

Согласно обновлённым данным, в Ростове-на-Дону за весь период пандемии зарегистрировано 2 тыс. 840 случаев заражения SARS-CoV-2, в Шахтах — 469, в Батайске — 329. Среди муниципальных районов лидируют Сальский (631), Белокалитвинский (391) и Мясниковский (280) районы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии выявлено 8 тыс. 815 носителей SARS-CoV-2. 4 тыс. 378 человек выздоровели, 94 пациента скончались.

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