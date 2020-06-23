Омск, , 13:57 — REGNUM Соревнование по копанию могил на скорость, которое должно было пройти во Владивостоке, переносится в Омск. Его проведение запланировано на конец августа 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о переносе соревнования объявлено на странице проекта «Некрополь» в соцсети «ВКонтакте».

При этом, по сообщениям омских массмедиа, во Владивостоке планируют провести другое мероприятие — «дрифт» на катафалке.

Ранее организаторы сообщили, что соревнование по копанию могил на скорость «преследует цель поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг».

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