Москва, , 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей. 30% думают иначе, показал опрос ВЦИОМ.

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Планируют принять участие в общероссийском голосовании 71% участников опроса. Твердо уверены, что будут голосовать 54% опрошенных.

В основном граждане намерены голосовать 1 июля (60%). Четверть (24%) решили отдать голоса в предварительный период с 25 июня.

Опрос проведен 18 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось в ближайшие месяцы, то большая часть жителей России (66%) приняла бы в нём участие.

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