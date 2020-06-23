Абу-Даби, , 13:54 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 45 тыс. 683.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 305 человек. За сутки скончались два пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 115 тыс. человек.