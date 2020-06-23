Архангельск, , 13:52 — REGNUM В Архангельской области скончался первый медработник c COVID-19. Информацию об этом региональный штаб подтвердил после того, как она просочилась в СМИ.

«У пациентки был установлен диагноз двусторонней вирусной пневмонии, наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждено результатами тестирования», — сообщили в штабе.

Будет ли этот летальный исход включен в статистику — решит рабочая группа после результатов гистологического и других дополнительных исследований биологического материала, на это может уйти месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального штаба, в Архангельской области жертвами COVID-19 уже стали 33 человека.