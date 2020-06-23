Кировград, Свердловская область, , 13:57 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кировграда (Свердловская область) по подозрению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Гражданин 1998 года рождения, по данным следствия, сел за руль в пьяном виде после свадьбы друзей. Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Погибла одна из пассажирок — 15-летняя девушка, второй пассажир доставлен в больницу.

Назначены судмедэкспертиза и автотехническая экспертиза, ведутся допросы, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Еатеринбурге не позволили выйти из СИЗО Владимиру Васильеву, обвиняемому в резонансном ДТП.

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