Москва, , 13:57 — REGNUM Более 3,7 млн граждан подали заявки о голосовании по Конституции России по месту пребывания. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии 23 июня.

Она отметила, что заявки от граждан, желающих голосовать в рамках механизма «Мобильный избиратель», принимались с 5 по 21 июня. Всего в соответствующий список включены 3 767 293 человека.

Эти люди, пояснила Памфилова, автоматически исключаются из списка участников голосования по месту регистрации. Ещё около 2 тыс. российских граждан уже проголосовали за рубежом. Всего в 144 странах мира действуют 254 участка для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ состоится 1 июля, но проголосовать можно с 25 июня.