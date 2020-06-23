Калининград, , 13:45 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции, сообщили сегодня, 23 июня, в региональном штабе по контролю за инфекцией.

Зарегистрировано 2348 заболевших, среди подтверждённых случаев 13 выявлены без клинических проявлений, 14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у шести из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма.

Среди заболевших один ребёнок. На коронавирус проведено 81 100 исследований, обследовано 79 365 человек, под медицинским наблюдением находятся 5043 контактных с заболевшими, в том числе 89 в условиях обсерватора.