Москва, , 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. Об этом сообщил 23 июня адвокат артиста Эльман Пашаев.

Ранее один из популярных телеграм-каналов сообщил, что у Ефремова диагностирован хронический алкоголизм, а это означает пожизненное лишение прав. Пашаев подтвердил, что актёр лишится прав по решению суда, так как он вёл машину в состоянии опьянения и не отрицает этого.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время», — сказал Пашаев ТАСС.

Названный диагноз юрист тоже опроверг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был вменяем. Артист также признал, что принимает алкоголь и наркотики.

Читайте также: Адвокат: Ефремов сел за руль пьяным, чтобы выручить друга

А также: Театр «Современник» отложил вопрос о спектаклях с Ефремовым на осень

Читайте развитие сюжета: Дело о ДТП с участием Ефремова может поступить в суд уже в августе