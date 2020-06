Париж, , 13:43 — REGNUM Ролевой экшен Curse of the Dead Gods получил масштабное обновление под названием The Serpent’s Catacombs. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 22 июня на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В The Serpent’s Catacombs геймеров ожидают новые локации, противники и дополнительные испытания. Помимо этого, Curse of the Dead Gods получила множество различных исправлений.

Напомним, релиз Curse of the Dead Gods состоялся в марте 2020 года. Пользователи Steam высоко оценили игру.

