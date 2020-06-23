Ставрополь, , 14:50 — REGNUM Жара до 40 градусов по шкале Цельсия ожидается на востоке Ставрополья днем 23 и 24 июня. В связи с этим в крае объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 14−16 часов 23 и 24 июня 2020 года в восточной части Ставропольского края ожидается сильная жара +40 градусов», — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что жара может спровоцировать аварии на автомобильных и железных дорогах из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозугодий, а также обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения.