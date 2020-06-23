Москва, , 13:38 — REGNUM На сегодняшний день поступило 70 жалоб на принуждение к голосованию по изменениям в Конституцию РФ. Об этом в ходе заседания комиссии заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«У нас 70 обращений поступило о принуждении к голосованию с использованием административного ресурса», — сказала Памфилова.

По её словам, в ЦИК сочли заслуживающими внимания 52 жалобы, поскольку в них содержались конкретные данные о работодателях, нарушивших закон. Данные случаи уже направлены в компетентные органы.

Памфилова рассказала также, что 16 таких случаев поступило из Москвы, а 23 — из Санкт-Петербурга.