Москва, , 13:43 — REGNUM Российским банкам неизбежно придётся нарастить уровень резервов, что негативно скажется на экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Экономист отметил, что банковский сектор стал наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. Причём подобная ситуация характерна не только для России. Так, совокупная чистая прибыль американских банков снизилась на 69,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В России за пять месяцев 2020 года банки заработали всего 561 млрд рублей, хотя в 2019 году одна прибыль «Сбербанка» составляла 444,2 млрд рублей.

Манкевич напомнил, что по самым сдержанным оценкам экономика России по итогам 2020 года может потерять 5−10%. И хотя Центробанк заявляет, что банки не уйдут в минус по итогам года, однако кредитные учреждения уже в апреле и мае начали существенно наращивать резервы по «плохим кредитам».

Экономист подчеркнул, что пока статистика Центробанка не фиксирует проблем в кредитных портфелях: доля «плохих» и безнадежных долгов (IV и V категорий) растет, но сохраняется ниже уровня 2019 года — 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте (против 13% и 9,8% на октябрь-2019). Однако и регулятор не исключает помимо новой волны коронавируса ещё и новую волну корпоративных дефолтов.

«Проблема заключается в том, что банки будут вынуждены списывать задолженности, тем самым возлагая на себя обязанность наращивать резервы. Также ЦБ прозрачно намекнул, что будет закрывать глаза в течение года на дыры в балансах банков. Правда, это не отменяет и курса на сокращение количества банков. Вероятно, что позволено Юпитеру не будет позволено быку», — сказал Манкевич.