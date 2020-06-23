Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 21:00 — REGNUM В годы войны на фронт из Владимирской губернии ушли около 300 тыс. человек, пали в боях более половины из бойцов-владимирцев. Более 240 жителей были удостоены звания «Герой Советского Союза». Здесь родились Юрий Левитан и Николай Гастелло.

Во Владимире были развёрнуты госпитали, местные жители сдавали кровь, собирали деньги для фронта, строили оборонительные сооружения, собирали урожай. Выпускники пехотного училища принимали участие в схватках с гитлеровцами под Москвой.

В 1941 году был построен бронепоезд «Илья Муромец», принявший участие в освобождении Варшавы и дошёл до Германии, в 1942 году был построен бронепоезд «Феликс Дзержинский».

Читайте также: Война: Владимирская область 1941 — 1945 гг