Томск, , 13:33 — REGNUM Более ста медиков Томска, которые лечат пациентов с коронавирусом, живут отдельно от семей в трёх гостиницах. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в администрации региона.

Власти области заверили, что расходы на питание и проживание медработников оплачиваются за счёт средств регионального бюджета.

По словам замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, решение жить отдельно от семей медицинские работники принимают самостоятельно.

«Оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности — пожилых людей», — отметил Дмитриев.

Помимо медиков, других постояльцев в гостиницах нет. Медработники и сотрудники гостиниц сдают тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 23 июня коронавирус выявлен у 1846 человек.

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