Найроби, , 13:32 — REGNUM Член парламента Кении был признан виновным в мошенничестве с государственным учреждением на сумму 3 млн долларов США по делу, связанному с отменой тендера на закупку кукурузы для оказания помощи голодающим. Об этом передаёт ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Джон Уолук может лишиться своего места в парламенте, если его приговорят к более чем шести месяцам тюрьмы.

Его деловой партнер Грейс Вахунгу — мать бывшего члена правительства — также была признана виновной по делу.

В настоящее время Вахунгу и Уолук содержатся в полицейском участке в столице страны, Найроби, ожидая вынесения окончательного приговора в четверг, 25 июня.

По версии следствия, 3 миллиона долларов США были выплачены компании задержанных после того, как в 2004 году она обвинила Национальный совет по зерновым культурам и производству в нарушении контракта. Как известно суду, задержанные давали ложные показания и использовали поддельные документы.