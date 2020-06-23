Тегеран, , 13:34 — REGNUM Общее число выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло более чем на 2,4 тысячи и превысило 209 тысяч. Об этом 23 июня рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По данным ведомства, за последние сутки в стране было выявлено 2 445 новых зараженных SARS-CoV-2 и теперь их суммарное количество стало 209 970.

Также указывается, что за этот же период в Иране от COVID-19 умер 121 пациент и теперь общее число летальных исходов возросло до 9 863.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний в стране от COVID-19 вылечились 169 160 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии предпримут ряд мер во время хаджа для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.