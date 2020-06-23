Москва, , 13:26 — REGNUM Для проведения воспитательной работы в системе образования необходимо соблюдение трех условий: обучение должно носить очный характер, должно быть восстановлено уважение к учителю и уважение к советской эпохе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 июня.

Как сообщалось ранее, 23 июня Госдума обсудит внесенный президентом проект поправок в закон «Об образовании». Законопроект направлен на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

«Для того , чтобы в системе образования в нашей стране могла проводиться нормальная воспитательная работа, непременными мне представляются три условия.

Первое — это сохранение очного характера обучения. Какая воспитательная работа может вестись через интернет? Никакой!

Второе — восстановление уважения к учителю, его статуса в обществе. Здесь дело не только в зарплате. Учитель как средство предоставления «образовательных услуг» не может, на мой взгляд, быть уважаемым воспитателем.

Третье — это восстановление должного уважения к советской эпохе, то есть эпохе, когда в нашей стране была лучшая школа в её истории и когда воспитательная работа и в школе, и в вузах была на высоте. То, что сегодня записано в законопроекте о воспитательной составляющей образования, — это из тех времен, хотя и не полностью.

Именно советский строй и советская школа воспитали тех, кто защитил Советский Союз и принёс нашему народу победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, восстановил страну, вознёс её к вершинам политического, экономического, научного, культурного, военного могущества.

В законопроекте даётся подробное пояснение понятия «воспитание». Обращу внимание на такие важнейшие его составляющие, как «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества» и формирование «уважения к старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям».

Наши депутаты всё это активно обсуждают сейчас, а реальность такова, что в преддверии 22 июня по центральным каналам российского ТВ за редчайшим исключением не было показано ни одного известного советского фильма о первых месяцах Великой Отечественной войны. Не сразу найдёшь эти фильмы и в интернете. А ведь только эти фильмы, снятые фронтовиками, с участием фронтовиков, под их пристальным взглядом и составляют наш золотой фонд памяти о героизме и самопожертвовании наших отцов и дедов, наше наследие, нашу настоящую традицию.