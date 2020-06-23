Лас-Вегас, США, , 13:24 — REGNUM Разработчики из американской студии Petroglyph выпустили масштабное обновление для сборника стратегических игр Command & Conquer Remastered Collection. Об этом 23 июня сообщает «Игромания».

Обновление должно исправить проблему с «зависаниями», которую на релизе проекта отметили многие геймеры. Помимо этого, у игроков появится возможность организовывать приватные матчи.

Напомним, релиз Command & Conquer Remastered Collection состоялся 5 июня 2020 года. Сборник получил множество положительных отзывов в Steam.

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