Джакарта, , 13:24 — REGNUM Авиакомпания AirAsia внедряет онлайн-бронирование продуктов питания для обеспечения санитарных норм в условиях эпидемии, сообщает Antara.

«Авиационная отрасль теперь должна уметь адаптироваться к новой ситуации. Мы внесли важные коррективы, позволив заказывать еду и напитки онлайн до осуществления полета», — говорится в заявлении AirAsia.

Согласно заявлении авиакомпании, пассажиры могут просто заказать желаемую еду и напитки на сайте или в мобильном приложении AirAsia за 24 часа до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории Индонезии выявлено 47 896 случаев заражения SARS-CoV-2.

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