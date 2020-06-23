Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Петербуржцы массово гуляют в парке Сосновка, несмотря на то, что скверы, парки и лесопарковые зоны Северной столицы официально до сих пор закрыты для посещения в качестве одной из профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции.

Один из входов в парк Сосновка Ирина Марковец © ИА REGNUM

«Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца этой недели, будем вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. В первую очередь — в отношении посещения парков», — сообщил 22 июня губернатор Петербурга Александр Беглов подписчикам на своей странице «Вконтакте».

Но люди уже сейчас спокойно гуляют в Сосновке, с детьми приходят на детские площадки, загорают и даже рыбачат. На территории парка функционируют теннисные корты, спортивные объекты и велопрокат.

Аллея парка Сосновка Ирина Марковец © ИА REGNUM

Сосновка изначально не входила в опубликованный перечень парков, запрещённых к посещению на время пандемии. Но в соответствующем постановлении правительства Санкт-Петербурга есть пункт, согласно которому парки, сады и скверы, которые невозможно закрыть полностью, должны иметь уведомляющую табличку, ограничивающую посещение.

Такую табличку корреспонденту ИА REGNUM удалось найти только на центральном входе, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло.

Табличка с объявлением о запрете посещения парка Ирина Марковец © ИА REGNUM

Сразу за главным входом в Сосновку расположен небольшой парк аттракционов. Это единственное место в парке, которое закрыто. Совсем рядом принимает посетителей прокат велосипедов, открывшийся еще 19 июня.

Велопрокат в Сосновке Ирина Марковец © ИА REGNUM

Судя по посту организации в группе «ВКонтакте», открыться им позволило продление противопожарного режима. Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, лесопарковые зоны могут посещать только работающие на их территории специалисты и сотрудники оперативных служб. Каким образом велопрокат попадает в эту категорию остаётся только гадать.

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Несмотря на периодические рейды полиции в Сосновке людей не убавляется. Определённой категории нарушителей нет: здесь и родители с детьми, и люди пожилого возраста, и спортсмены. Самые большие скопления — на спортивных и детских площадках. Оградительные ленты с них сорваны или отсутствуют.

Детская площадка в Сосновке Ирина Марковец © ИА REGNUM

На территории Сосновки в свободном доступе находятся площадки для игры в волейбол и бадминтон. За время прогулки по парку ни одной свободной корреспонденту агентства найти не удалось. Функционируют и теннисные корты, которые сдаются в аренду. Все они заполнены играющими.

Волейбольная площадка в Сосновке Ирина Марковец © ИА REGNUM

Между тем, за посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок в период действия ограничительных мер предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

…В жару многие посетители Сосновки предпочли отдых у водоёмов. На озёрах рядом с Тихорецким проспектом загорают и даже ловят рыбу, но в этой части парка видно, что люди стараются соблюдать безопасную дистанцию.

Озеро в парке Сосновка Ирина Марковец © ИА REGNUM

Добавим, что сохраняющийся до сих пор запрет на посещение парков вызывает наибольшие споры среди петербуржцев, что видно по откликам на недавнее сообщение губернатора в соцсети. Многие уверены, что закрытие парков давно стало избыточной мерой и его следует отменить как можно скорее.

Рыбаки в парке Сосновка Ирина Марковец © ИА REGNUM

Например, в соседней Финляндии прогулки не запрещены, открыты парки, детские и спортивные площадки. Соседи уверены, что время, проведенное на свежем воздухе, с соблюдением мер предосторожности, способствует укреплению иммунитета.

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