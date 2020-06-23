Стокгольм, , 16:32 — REGNUM В Швеции на следующей неделе вступят в силу рекомендации министерства иностранных дел, согласно которым гражданам страны рекомендованы поездки в десять европейских стран. Однако путешественники начинают планировать свои поездки уже сейчас, так как компании, организующие перелеты в эти страны, уже фиксируют значительное повышение числа бронирований. Об этом 23 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В одной из крупнейших туристических компаний Швеции Apollo рассказали, что после снятия ограничений на международное сообщение, популярными местами туристов станут Испания и Греция, так как именно в эти страны были забронированы первые чартерные рейсы.

«Это, конечно, все особая ситуация», — заявила менеджер туроператора Эрика Баттерворт, отметив, что спрос на чартеры и туры по-прежнему меньше, чем год назад.

В свою очередь, генеральный директор туристической кампании TUI Nordic Джессика Энбека поспешила заверить журналистов, что туроператоры помимо организации поездок также предпринимают все необходимые мероприятия по соблюдению инфекционного контроля: традиционный шведских стол был отменен, увеличено расстояние между шезлонгами, а некоторые отели были организованы в специальные зоны, в которых смогут отдыхать туристы, если у них будет положительный тест на коронавирус.